«Црвена Звезда» — «Будё-Глимт»: прогноз Семёна Зигаева на игру отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Будё-Глимт».

Ставка: ТБ 3 за 2.01.

«Црвена Звезда» — действующий чемпион Сербии — свой путь в квалификации Лиги чемпионов начал лишь с раунда плей-офф. При этом белградская команда уже вовсю втянулась в новый сезон во внутреннем первенстве. За пять туров чемпионата Сербии «Црвена Звезда» одержала четыре уверенные победы и лишь против «Младости» сыграла вничью. Красно-белые занимают первую строчку, опережая «Партизан» на три очка, но у чёрно-белых при этом есть игра в запасе.

«Будё-Глимт» — чемпион Норвегии, но свой путь в Лиге чемпионов начинал со второго квалификационного раунда. Соперником стал рижский РФШ. 4:0 дома и 3:1 – на выезде, дальше прошёл «Будё-Глимт». Дальше норвежцам предстояло сыграть против «Ягеллонии», в Польше минимальная победа 1:0, а дома разгром 4:1 и выход в решающую стадию.

Первый матч прошёл в Норвегии, хозяева дважды поразили ворота сербов. «Црвена Звезда» один мяч отыграла усилиями Мимовича, закончили 2:1 в пользу «Будё-Глимт». Сербам необходимо забивать, а значит, они будут рисковать, и мы вполне можем увидеть немало голов. Тотал больше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».