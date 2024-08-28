Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов»

28 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа «Динамо» Москва — «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

1. Зарегистрируйся.

2. Авторизуйся в приложении и сделай первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

После удачных матчей с махачкалинским «Динамо» (2:1) и, внимание, самарскими «Крыльями Советов» (1:0) московское «Динамо» вновь уступило крепкому оппоненту. В последнем туре чемпионата России столичная команда ничего не смогла поделать с «Краснодаром» на своём поле — 0:1.

«Крылья Советов», в свою очередь, ожидаемо улучшают свои результаты. Конечно, гораздо медленнее, чем хотелось бы, но сдвиги в лучшую сторону есть. Например, на выходных команда одержала домашнюю победу над «Пари НН» со счётом 3:1. Дублем отметился новичок Томас Гальдамес. То есть забивать футболисты Игоря Осинькина не разучились.

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»