Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» победить «Лас-Пальмас»

29 августа на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас де Гран Канария состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Сделать ставку на победу мадридского «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39, что составляет около 72% вероятности.

Успех «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 8.80 — это примерно 11% вероятности. Поставить на ничью предлагают с коэффициентом 5.47 (17%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.42.

В голе хозяев сомневаются, коэффициент составляет 1.67. В то время как на гол гостей можно поставить за 1.06. Заключить пари на «обе команды забьют» предлагается за 1.80.