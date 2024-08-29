«Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Ла Лиги «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Реал» не показывает того, чего от него ждали после перехода Килиана Мбаппе. Если каталонцам попались в первых трёх турах «Валенсия», «Атлетик» Бильбао и хорошо стартовавший «Райо Вальекано», то у мадридцев календарь куда проще.

Подопечные Карло Анчелотти показали невыразительную ничью со скромной «Мальоркой» (1:1) в 1-м туре, а затем разгромили только вернувшийся из Сегунды «Вальядолид» (3:0). Примечательно, что у главных звёзд команды — то есть Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора — на двоих за это время всего лишь одна голевая передача. Даже 18-летний Эндрик всего за четыре минуты на поле успел забить.

Теперь «сливочным» предстоит выезд в Лас-Пальмас к местному одноимённому клубу, который в прошлом сезоне занял 16-е место, оторвавшись от зоны вылета на семь очков. Однако лёгкой прогулки здесь тоже не предвидится. «Лас-Пальмас» уже успел на своём поле отгрузить пару в ворота «Севильи» (2:2), а на выезде закусился с «Леганесом» (1:2), который жаждет показать себя в испанской элите.

Не всё так гладко было у «Реала» с «Лас-Пальмасом» и в прошлых личных играх. Начиная с 2015 года соперники встретились восемь раз. В шести случаях мадридцы добывали победу, что неудивительно. Но за всё это время пропустили восемь мячей. Последний выезд в прошлом сезоне чемпионата Испании тоже получился непростым — подопечные Карло Анчелотти пропустили на 53-й минуте, а отыгрывались с трудом. Соперник в итоге даже больше владел мячом.

Мало сомнений в том, что «Реал» выиграет в предстоящем матче 3-го тура испанской Ла Лиги. Однако «Лас-Пальмас» наверняка вновь окажет фавориту сопротивление. На домашнем поле уж точно. Потому можно выбирать между «тотал больше 2.5 мяча + гости не проиграют» и «обе забьют». Заманчиво смотрится и ставка «второй тайм результативнее первого». Дело в том, что на старте сезона обе команды чаще забивают после перерыва. Видимо, требуется время привыкнуть к сопернику.