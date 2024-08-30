«Арсенал» — «Брайтон»: коэффициенты букмекеров на матч АПЛ

31 августа на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Брайтон». Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Сделать ставку на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 73% вероятности. Победа «Брайтона» в то же время доступна с коэффициентом 8.50 — это около 11% вероятности. Заключить пари на ничью предлагается с коэффициентом 6.00 (16%).

При этом аналитики уверены, что матч чемпионата Англии получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — лишь с коэффициентом 1.54.

На голы в обе стороны предлагается поставить за 1.86, а наиболее вероятным, по мнению экспертов, является счёт 2:0 в пользу лондонской команды (7.00).