Эксперты спрогнозировали точный счёт матча «Интер» — «Аталанта»

30 августа на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 3-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Аталанта». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68, что при переводе на язык вероятности близится к 60%. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 5.20 — это примерно 18% вероятности. Заключить пари на ничью предлагается с коэффициентом 4.38 (22%).

При этом аналитики считают, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.26.

Поставить на гол хозяев предлагается за 1.12, а на гол гостей — за 1.48. Заключить пари на «обе команды забьют» можно за 1.70.

Наиболее вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1 (6.80). На победу «Интера» 1:0 дают 7.30, на точный счёт 2:1 в пользу «нерадзурри» выставлен коэффициент 7.80.