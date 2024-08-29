«Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.01.

«Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид сойдутся, чтобы определить победителя в третьем туре чемпионата Испании. Думаю, тут всё всем ясно — команда Анчелотти без особого сопротивления наберет три очка.

Да, «Реал» пока еще разгоняется. Клуб уже провел три официальных матча в новом сезоне, в которых один раз сыграл вничью. Причем соперник у него был далеко не самый сложный — «Мальорка». Но ей больше одного мяча подопечные Анчелотти забить не смогли — 1:1. Но зато в других встречах у «сливочных» особых проблем не возникало по исходу 90 минут — 2:0 с «Аталантой» в Суперкубке УЕФА и 3:0 с «Вальядолидом» во втором туре Примеры.

Пока что есть вопросы к выступлениям «Реала». Само собой, после прихода Эндрика и, что еще более важнее, Мбаппе, все ожидали доминирующих выступлений от команды. Но она в то же время потеряла нескольких важных футболистов обороны — Крооса, Начо. Еще из-за травм выбыли Камавинга и Алаба. В общем, пока мадридцы привыкают играть в обновленном составе. Думаю, скоро они выйдут на уверенную победную серию.

«Лас-Пальмас» уже успел сыграть с «Севильей» в новом сезоне. Конечно, сейчас это уже не такой грозный соперник, каким он был еще пару лет назад. Севильцы все равно много доминировали в матче с подопечными Пимьенты. Но «Лас-Пальмас» выдержал давление и сам смог дважды отличиться — вполне заслуженные 2:2. После этого он еще встречался с более простым соперником, которому уже проиграл — 1:2 от «Леганеса». Там «Лас-Пальмас» уже был ближе к успеху, но неудачно провел игру в обороне.

Думаю, тут не особо важно, в какой форме находится «Лас-Пальмас», какой у него настрой. Все будет зависеть от «Реала». Клуб уже один раз потерял очки, чем позволил той же «Барселоне» себя опередить. Вторую неудачу на старте сезона мадридцы не могут себе позволить», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».