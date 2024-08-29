«Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» в два-три мяча за 2.65.

«Реал» после гостевой ничьей в стартовом матче с «Мальоркой» (1:1) в предыдущем туре крупно обыграл дома «Вальядолид» (3:0). Команда Карло Анчелотти играла с солидным запасом прочности, голы забили Федерико Вальверде, Браим Диас и Эндрик, а могли забить и больше. Ну а Килиан Мбаппе, несмотря на то что не забил, всё лучше и лучше осваивается в стане «сливочных». Ну а когда выздоровеют Давид Алаба, Эдуарду Камавинга и Джуд Беллингем, то остановить «галактикос» будет и вовсе вряд ли возможно.

«Лас-Пальмас» в предыдущем туре играл на выезде с «Леганесом», и подопечные Луиса Мигеля Карриона уступили 1:2. Причём гол Сандро Рамиреса на 93-й минуте при счёте 0:2 уже ни на что повлиять не мог. После двух туров у команды есть всего одно очко.

«Реал» в прошлом чемпионате дважды обыграл «Лас-Пальмас», 2:1 в гостях и 2:0 – дома. И вряд ли исход встречи в их новом противостоянии будет иным.

Действующий чемпион выиграет с разницей в два-три мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».