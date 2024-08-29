«Лас-Пальмас» — «Реал»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Примеры

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Примеры «Лас-Пальмас» — «Реал».

Ставка: гол Винисиуса за 2.10.

«Лас-Пальмас» в 1-м туре дома играл против «Севильи», дважды уступал в счёте и дважды отыгрывался. Сначала Куасси отправил мяч в свои ворота, а затем Сандро Рамирес сделал счёт 2:2, так и закончили. Во 2-м туре команда с Канарских островов играла против «Леганеса», всё катилось к нулевой ничьей, но Хуан Крус забил фантастический гол. Затем хозяева удвоили преимущество, а всё, на что хватило «Лас-Пальмаса» — гол престижа.

Мадридский «Реал» в 1-м туре играл против «Мальорки», и на 13-й минуте Родриго счёт открыл. Но во втором тайме хозяева счёт сравняли усилиями Ведата Мурики, а мадридцы в концовке лишились Ферлана Менди, удалившегося в компенсированное время. Во 2-м туре «Реал» вновь имел проблемы, на сей раз – в домашнем матче с «Вальядолидом». Федерико Вальверде лишь на 50-й минуте счёт открыл, а голы Браима Диаса и Эндрика пришлись на последние минуты матча.

Конечно, фаворит в предстоящем матче – мадридский «Реал», но пока «Королевский клуб» выглядит командой, не до конца вошедшей в сезон, а коэффициент на победу 1.37 слишком мал. Выберем другой вариант, все ждут дебютные голы от Мбаппе и Вини, но за успех бразильца дают больше, его и выберем. Гол Винисиуса», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».