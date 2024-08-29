ЦСКА — «Витязь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка мэра Москвы

Хоккейный блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Витязь».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 1.70.

«Кубок мэра Москвы — 2024 стартует 29 августа. Примут участие шесть команд: московское «Динамо», «Спартак», «Автомобилист», ЦСКА, «Витязь» и «Торпедо». Любопытно, но этот турнир уже продано рекордное количество билетов, так что на трибунах «Мегаспорта» должно быть жарко.

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 29 августа 2024, четверг. 14:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Первый прогноз коснется первого матча этого турнира между ЦСКА и «Витязем». Любопытно, но пока армейцы Москвы сыграли этим летом всего лишь две контрольные встречи: первую в Минске, где смогли победить «Динамо» (4:2) и в прошлое воскресенье со «Спартаком», который нигде не показывали, но по протоколу в той игре победу по буллитам одержали красно-белые (3:4 Б). Как видите, пищи для размышлений не очень много, поэтому придется немножко погадать на кофейной гуще и предположить, что обновленный ЦСКА перед московской публикой предстанет в первом матче в своем сильнейшем составе, который этим летом изрядно обновился. Касаться всех трансферных переходов я не буду, скажу лишь, что произошло омоложение и новая сборка ЦСКА лично у меня вызывает сильный интерес.

«Витязь» сыграл уже пять матчей этим летом и оставил довольно неплохое впечатление. Команда проиграла «Адмиралу» (4:7), победила «Металлург» (6:4), проиграла «Авангарду» (1:2), победила по буллитам «Торпедо» (3:2 Б) и в прошлую субботу уступила мощнейшему «Динамо» (3:5). Те игры, которые мне удалось захватить мне более-менее понравились, думаю, что в сезоне любой команде КХЛ будет непросто отобрать очки у «Витязя». Здесь есть и мастерство, и габариты, и умение играть правильно, плюс хорошая вратарская бригада. Понятно, что за Кубок Гагарина команда вряд ли поборется, но зацепиться за плей-офф на Западе — вполне.

ЦСКА я видел крайне мало, но думаю, что им не понадобится время на раскачку, поэтому беру двойной исход — победа ЦСКА и общий тотал голов больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».