«Спартак» — «Динамо» М: прогноз Романа Габдрафикова на игру Кубка мэра Москвы 29 августа

Хоккейный блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Кубка мэра Москвы «Спартак» — «Динамо» М.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.75.

«Спартак» против «Динамо». Надо напомнить, что Кубок мэра Москвы отличается по своей структуре от других турниров. Здесь по три команды в группе, затем матчи за пятое место, третье место и финал. Все команды сыграют по три игры. Поэтому цените. Понятно, что дерби будут и в регулярке, но лишний раз посмаковать всё-таки нужно.

Итак, «Спартак» летом сыграл три матча, в которых уступил «Куньлуню» (1:4), «Торпедо» (2:3) и вот в воскресенье состоялась победа над московскими армейцами (4:3 Б). Ваш покорный слуга живьём видел матч с «Торпедо», в котором было много игроков ротации или попросту резервистов, которые, к слову, действовали довольно неплохо и почти спасли матч с нижегородцами. Думаю, что цель тех просмотровых матчей была выполнена и Жамнов вместе со своим штабом получил необходимую пищу для размышлений. Теперь пора проверять настоящих бойцов, ведь чемпионат стартует через считаные дни. К тому же на домашней арене, на домашнем турнире, за Кубок мэра, да ещё против «Динамо» должны выйти сильнейшие игроки, да и билетов продано очень много, матч в удобное вечернее время, болельщики соскучились по любимым командам. Короче, все ингредиенты для классного матча есть.

Команда Алексея Кудашова тоже провела три игры и все выиграла. Минск 3:1, «Динамо» Спб 4:2, «Витязь» – 5:3. Я считаю, что Алексей Сопин, как и весь менеджмент бело-голубых, потрудились на славу и действительно собрали очень боеспособную команду, если не сказать звёздную. Конечно, остаётся одна проблема, которая уже набила оскомину. Если вы хоть немного разбираетесь в КХЛ, думаю, уже поняли, что я имею в виду — конечно, вратарь. Хантер Миска на бумаге совершенно не тот кандидат, которого ждали болельщики и специалисты. Однако, быть может, скепсис, вызванный этим подписанием, окажется блажью и Хантер проявит себя во всей красе. Возможно, геройствовать Миске предстоит уже в дерби. А в остальном динамовцы для меня одни из фаворитов предстоящего чемпионата.

Обеим командам я симпатизирую, у обеих команд в атаке собраны великолепные мастера, и пусть в Москве сейчас жара, лёд может быть не лучшего качества, мне хочется поверить в результативный матч, поэтому я выбираю тотал больше 5.5 шайбы за 1.75. Надеюсь, команды подарят нам праздник, а после окончания матча Москва окрасится в цвета победившей команды», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».