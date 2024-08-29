Россия — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч турнира имени Пучкова

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч турнира имени Пучкова Россия — СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.23.

«Прогнозировать игры СКА — не самая весёлая задача. Если пять лет назад можно было уверенно опираться на стабильную результативность клуба, то последние пару лет петербуржцы выглядят пресно в любом составе, осечки случаются и на предсезонных турнирах. Никогда не знаешь, в какую сторону развернётся стол: выстрадали 2:1 по буллитам с «Сочи», провалив мой прогноз. Против бывшего тренера системы было сложнее руководить. Зубов опытен и хладнокровен.

Зато последующие игры СКА выложился: 4:3 по буллитам у «Ак Барса» и 5:3 — у «Северстали». Как отметил Роман Ротенберг, есть проблемы посложнее, чем шутки о трёхслойной туалетной бумаге. Согласна, к примеру, показать ровную игру, реализовывать моменты и продолжать занимать место лидеров. В рамках турнира хозяева забили 11, пропустили семь.

Олимпийская сборная одержала две победы в трёх играх, забила девять и пропустила 11. Команда играет по экспериментальному режиму, ничего не давит и ничего не требуется, можно получать удовольствие. Составу вполне под силу забить пару голов. Поскольку Роман Ротенберг и его коллектив должны реабилитироваться за промах в матче с «леопардами», с них победа при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».