«Андерлехт» — «Динамо» Минск: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Андерлехт» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Андерлехта» с форой (-1.5) за 1.89.

«Бельгийская команда находится в отличной форме, в чемпионате у них всё здорово. Четыре матча, 10 очков и первое место, вполне успешный старт турнира. В последнем туре «Андерлехт» переиграл «Мехелен». Счёт открыли соперники, но Августинссон, Амузу и Леони смогли перевернуть игру в свою пользу. Ближайший соперник «Андерлехта» — «Вестерло» — имеет такое же количество очков, но при этом они сыграли пять матчей. В Лиге Европы встреча с минским «Динамо» удалась, Августинссон реализовал свой момент на девятой минуте.

Минчане играли с «Андерлехтом» на равных и даже превзошли их по общему количеству ударов. В Лиге Европы команда встретилась с «Линкольном» из Гибралтара. Простым это противостояние не получилось. В первой встрече белорусская команда победила 2:0, но в ответной сильнее был уже «Линкольн», 2:1. В первой игре с «Андерлехтом» «Динамо» смогло оказать серьёзное сопротивление. Команда Вадима Скрипченко нанесла 13 ударов по воротам соперника, но забить так и не смогла, в итоге поражение — 0:1. «Андерлехт» победил в гостях, сложно представить, что команда уступит дома. В этом сезоне бельгийская команда ещё не проигрывала. «Андерлехт» с форой (-1.5)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».