«Аякс» — «Ягеллония»: прогноз «Чемпионата» на матч квалификации Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Аякс» — «Ягеллония».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.85.

Потрясённый быстрым пропущенным голом в Польше «Аякс» быстро собрался и обозлился. Ещё до перерыва амстердамцы уже вели со счётом 2:1. Они полностью взяли контроль над игрой. Чуба Акпом стал автором хет-трика, а команда из Нидерландов разгромила «Ягеллонию» — 4:1. Уверенно! Хотя до этого у «Аякса» была заминка с «Панатинаикосом», которого удалось пройти только через серию пенальти, которая длилась 34 удара.

«Ягеллония» пробовалась на роль участника Лиги чемпионов, но не сложилось. Команду выбил из квалификации «Будё-Глимт» (0:1, 1:4). Теперь, как мы видим по первой игре, шансы попасть в Лигу Европы тоже ускользают из рук «Яги».

Добиваясь преимущества на выезде по ходу матчей отбора «Аякс» дома выступает более сдержанно. На своём поле амстердамцы победили со счётом 1:0 «Войводину» и уступили минимально «Панатинаикосу» (0:1) в основное время. Поэтому будет правильно поставить на тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.