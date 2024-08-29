«Андерлехт» — «Динамо» Мн: прогноз «Чемпионата» на игру Лиги Европы 29 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Андерлехт» — «Динамо» Мн.

Ставка: «Динамо» Мн не забьёт за 1.83.

Быстрый гол на девятой минуте Людвига Аугустинсона принёс «Андерлехту» победу в прошлом матче с минчанами. Команде удалось удержать счёт 1:0 до финального свистка. В принципе, задача минимум была выполнена. Дома должно быть проще.

Такого преимущества не было у минского «Динамо». Оно вынуждено было провести формальный домашний матч на нейтральной территории. Надежды совершить камбэк практически нет, но где-то в душе футболисты всё равно верят в победу. Если «Андерлехт» сразу попал в финальный раунд квалификации Лиги Европы, то минчане начинали путь с отбора в Лигу чемпионов, но уступили «Лудогорцу» (0:2 и 1:0).

Зато с «Линкольном» «Динамо» решило вопрос на предыдущем этапе квалификации в Лигу Европы, выиграв 2:0 и уступив 1:2. Как мы видим, даже с таким соперником были проблемы. Но не будем исключать ничьей со счётом 0:0. Больше верится в то, что минчане не забьют. Поставить на это можно за 1.83.