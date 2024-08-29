«Бешикташ» — «Лугано»: прогноз «Чемпионата» на матч раунда плей-офф Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Бешикташ» — «Лугано».

Ставка: на победу «Бешикташа» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

«Бешикташ» круто начал новый сезон в чемпионате Турции, одержав три победы кряду с общим счётом 11:2. Два мяча забил Чиро Иммобиле, а ещё два – Рафаэл Силва. Состав у «чёрных орлов» что надо. Однако началась квалификация Лиги Европы для клуба неоднозначно. Эта была увлекательная игра, завершившаяся со счётом 3:3.

Поэтому «Лугано» в какой-то мере может быть спокоен. Но на выезде будет сложнее начинать всё с чистого листа. Правда, опыт с турецкими клубами у швейцарского не лучший. Во время отбора Лиги чемпионов «белые» встречались с «Фенербахче» и уступили – 3:4 и 1:2. Заметно, насколько плохо обороняется команда. У Чиро Иммобиле будет шанс.

Предлагаем поставить на победу «Бешикташа» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.10. Это наиболее вероятный исход встречи.