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«Венеция» — «Торино»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Италии

«Венеция» — «Торино»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Италии
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30 августа на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Венеция» — «Торино». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Торино» можно с коэффициентом 2.04. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2040 рублей.

Успех «крылатых львов» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Аналитики считают, что матч «Венеция» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол в исполнении «Торино» доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90.

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