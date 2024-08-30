«Венеция» — «Торино»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Венеция» — «Торино».

Ставка: «Торино» победит за 2.04.

Выступавшая в прошлом сезоне в Серии В «Венеция» постепенно привыкает к ритму Серии А. Она уступила «Лацио» (1:3) и сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0) в первенстве, а также проиграла «Брешии» (1:3) в Кубке Италии. Во всех трёх случаях «крылатые львы» выступали на выезде.

У «Венеции» ограниченные резервы. Она с трудом добыла путёвку в Серию А. К селекции есть вопросы. Многие трансферы, в частности приобретение Дениса Черышева, совершенно себя не оправдали. У «Торино» состав помощнее.

Паоло Ваноли в прошлом сезоне руководил как раз «Венецией». Он очень быстро освоился в клубе из Турина. «Быки» хорошо стартовали. Они сыграли вничью с «Миланом» (2:2) и победили «Аталанту» (2:1). Кроме того, туринцы победили «Козенцу» (2:0) в Кубке Италии. Не только Паоло Ваноли, но и приобретённые летом футболисты адаптировались быстро. Очень здорово влились в новую команду Че Адамс и Дуван Сапата. Ранее клубу очень не хватало нападающих такого класса.

Че Адамс во встрече с «Аталантой» записал на свой счёт гол и результативную передачу, а Сапата отличился в матчах с «Миланом» и «Козенцей». Обновлённый «Торино» претендует на то, чтобы закончить сезон в верхней части турнирной таблицы. Он собрал отличный состав и назначил классного тренера.

Пока что у Ваноли только один трофей. Он выиграл Кубок России со «Спартаком» в сезоне-2021/2022. Однако тренерская карьера для итальянского специалиста, можно сказать, только началась. До «народной команды» он много лет проработал ассистентом.

Заключить пари на то, что «Торино» победит «Венецию», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Паоло Ваноли прекрасно знакома модель игры «крылатых львов». Он знает наиболее слабые места соперника и наверняка по ним ударит.