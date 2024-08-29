«Лас-Пальмас» — «Реал»: приветственный фрибет 4444 рубля к матчу Примеры!

29 августа на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас де Гран Канария состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и пройти идентификацию!

Подопечные Карло Анчелотти показали невыразительную ничью со скромной «Мальоркой» (1:1) в 1-м туре, а затем разгромили только вернувшийся из Сегунды «Вальядолид» (3:0). Примечательно, что у главных звёзд команды — то есть Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора — на двоих за это время всего лишь одна голевая передача. Даже 18-летний Эндрик всего за четыре минуты на поле успел забить. Явно не этого все ждали.

Теперь «сливочным» предстоит выезд в Лас-Пальмас к местному одноимённому клубу, который в прошлом сезоне занял 16-е место в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета на семь очков. Однако лёгкой прогулки здесь тоже не предвидится для гостей. «Лас-Пальмас» уже успел на своём поле отгрузить пару в ворота «Севильи» (2:2), а на выезде закусился с «Леганесом» (1:2), который жаждет показать себя в испанской элите.

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