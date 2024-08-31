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Букмекеры оценили шансы ЦСКА победить «Химки»

Букмекеры оценили шансы ЦСКА победить «Химки»
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31 августа на стадионе «Арена Химки» состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 15:00 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.79, это примерно 54% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1790 рублей.

Успех красно-чёрных оценён в 4.78 (21%). Ставки на ничью принимаются за 3.92 (25%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Химки» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.81.

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