«Химки» — ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Химки» смотрятся на удивление неплохо. В РПЛ красно-чёрные проиграли пока только нашедшему свою игру «Спартаку» (1:3) и «Пари НН» (0:1). Франк Артига оправдывает оказанное доверие. Команда играет с поднятой головой и постоянно доводит мяч до ворот соперника через пас. Это красиво, а главное — эффективно.

Плохо одно — Артига ограничен в ресурсах. В каких-то моментах футболистам красно-чёрных не хватает техники и опыта, что приводит к потере очков. В девяти встречах «Химки» пропустили целых 18 мячей.

С ЦСКА всё немного сложнее. Марко Николич ещё не до конца освоился на должности главного тренера, но уже по первым результатам заметно, что красно-синие уязвимы на выезде. В гостях они одержали только две победы, причём обыграли плохо начавшие сезон команды — «Пари НН» (3:0) и «Ахмат» (2:0).

Красно-синие дома и в гостях — это совершенно разные команды. Состав ЦСКА наполнен классными техничными футболистами, но уверенностью и стабильностью армейцы пока что не блещут. В РПЛ красно-синие не без везения зацепились за ничью с «Ростовом» (0:0), а также уступили «Краснодару» (1:2) и «Локомотиву» (0:1). Помимо «Пари НН», они разгромили «Оренбург» (5:1) и «Акрон» (4:0).

Нельзя сказать, что «Химки» являются сложным соперником для армейцев. Однако в трёх из пяти последних официальных очных встреч химчане сумели отнять очки у армейцев. И это при том, что только две игры проходили в Москве. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет «обе забьют», с коэффициентом 1.81.