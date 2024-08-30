«Химки» — ЦСКА: прогноз и ставки букмекеров на матч РПЛ

31 августа на стадионе «Арена Химки» состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 15:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.79, это примерно 54% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1790 рублей.

Успех красно-чёрных оценён в 4.78 (21%). Ставки на ничью принимаются за 3.92 (25%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Химки» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.81.