Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Химки» — ЦСКА

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31 августа на стадионе «Арена Химки» состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 15:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами ЦСКА: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.79, это примерно 54% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1790 рублей.

Успех красно-чёрных оценён в 4.78 (21%). Ставки на ничью принимаются за 3.92 (25%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Химки» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.81.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.70). Победа ЦСКА 1:0 идёт за 7.10, на точный счёт 2:0 в пользу красно-синих дают 8.10.

Если ЦСКА выиграет со счётом 2:1, зайдёт коэффициент 8.20.