«Пари НН» — «Зенит»: коэффициенты на матч РПЛ

31 августа в Нижнем Новгороде состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Зенит». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.35. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1350 рублей.

Успех нижегородцев оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96.

Если забьют футболисты «Пари НН», сыграет коэффициент 2.10. Гол в исполнении «Зенита» доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.37.