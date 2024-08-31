Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры назвали шансы «Зенита» прервать безвыигрышную серию

Букмекеры назвали шансы «Зенита» прервать безвыигрышную серию
Аудио-версия:
Комментарии

31 августа в Нижнем Новгороде состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Зенит». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Материалы по теме
«Пари НН» — «Зенит». Стыдно так играть чемпиону
«Пари НН» — «Зенит». Стыдно так играть чемпиону

Подопечные Сергея Семака не знают побед на протяжении трёх матчей во всех турнирах.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.37, это примерно 80% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1370 рублей.

Успех нижегородцев оценён в 11.0 (9%). Ставки на ничью принимаются за 5.34 (18%).

Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96.

Если забьют футболисты «Пари НН», сыграет коэффициент 2.10. Гол в исполнении «Зенита» доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.37.

Материалы по теме
«Химки» — ЦСКА. Николичу нужно больше работать
«Химки» — ЦСКА. Николичу нужно больше работать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android