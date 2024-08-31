Букмекеры предсказали точный счёт матча «Пари НН» — «Зенит»

31 августа в Нижнем Новгороде состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Зенит». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.37. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1370 рублей.

Успех нижегородцев оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.37.

Наиболее вероятный исход — 2:0 в пользу «Зенита» (5.30). Победа сине-бело-голубых со счётом 1:0 идёт за 5.70, на точный счёт 3:0 в пользу «Зенита» дают 7.30.