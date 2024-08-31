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«Пари НН» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ

«Пари НН» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.15.

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Нижегородцы выиграли только два матча в новом сезоне, а во всех остальных потерпели поражения. Обе победы отдают горьким привкусом. Соперники смотрелись намного лучше и должны были набирать очки. Качество игры «Пари НН» стало совсем низким. Нижегородцы много пропускают во встречах с сильными соперниками, и с каждым новым поражением их моральный дух становится хуже.

У «Зенита» тоже не всё в порядке, но по другой причине. Максим Глушенков, идеально влившийся в систему Сергея Семака, перенёс операцию из-за травмы руки. Казалось бы, приобретение недавнее и на команду повреждение нападающего не должно оказать большого влияния. Как бы не так.

Ведущие футболисты сине-бело-голубых сразу же почувствовали «химию» с Глушенковым, и, как только Максима выдернули из игры, рисунок футбола петербуржцев начал сыпаться. Они сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а также уступили «Акрону» 1:1 (4:5 пен.).

Сергею Семаку необходимо провести тщательную работу над ошибками, сделать выводы и исправить ситуацию. Забивать так мало и терять очки во встречах с «Химками» и «Акроном» — это совсем не то, что болельщики привыкли ждать от чемпиона. Тем более с учётом огромных ресурсов, которыми клуб обладает.

Глубины состава петербуржцев хватит на то, чтобы собрать несколько отличных составов. Сергею Семаку пора начать возвращать былую результативность. Заключить пари на то, что его подопечные победят и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15.

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