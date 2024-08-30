«Лион» — «Страсбург»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги 1 «Лион» — «Страсбург».

Ставка: обе забьют за 1.80.

Благодаря уверенному руководству Пьера Сажа «Лион» выкарабкался из нижней части таблицы в Лиге 1 в прошлом сезоне, но в текущем терпит неудачи. Поводов для оптимизма остаётся всё меньше. Сначала «львы» разгромно проиграли «Ренну» (0:3), а затем уступили «Монако» (0:2). Пугает ноль в графе забитых голов.

Несомненно, «Страсбург» станет серьёзным испытанием для «Лиона», ведь он ещё не проигрывал в этом сезоне. Клуб начал с ничьей во встрече с «Монпелье» (1:1), а затем победил «Ренн» со счётом 3:1. Лиам Росеньор отлично справляется со своими обязанностями. По крайней мере на данном этапе.

Посмотрите на бесстрашие «Страсбурга» в нападении — он хорош. А вот «Лион» не забивал ещё в этом сезоне. Но пора бы уже это сделать. Тем более на домашнем стадионе при поддержке болельщиков. Мы предлагаем поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.80.