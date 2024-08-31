Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Рубин»

Матч 7-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Рубин» пройдёт в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Эксперты считают хозяев фаворитами. Сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 62% вероятности.

Успех «Рубина» оценивается коэффициентом 6.20 — это примерно 15% вероятности. Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий — 4.22 (23%).

При этом аналитики склоняются к тому, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Поставить на гол гостей можно с коэффициентом 1.63.

Наиболее вероятным является счёт 1:0 в пользу красно-белых (7.00).