«Спартак» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.94.

После поражения от махачкалинского «Динамо» в Кубке России расстраиваться болельщикам красно-белых сильно не стоит. Как мы уже видели, Деян Станкович умеет делать выводы из неудач. После 0:2 с «Оренбургом» в дебюте сезона команда под его руководством выдала семиматчевую беспроигрышную серию при пяти победах с разницей минимум в два мяча. Что-то похожее должно быть и теперь.

«Рубин», конечно, взбодрился после не самого удачного старта. Добыл ничью с «Ростовом» (1:1), обыграл «Акрон» (2:1) и «Динамо» Мх (2:0) в РПЛ, а также на выезде выписал 2:0 «Факелу» в Кубке России. Вот только теперь «Спартак» выставит основной состав со всеми лидерами. Тот самый, который сдерживал «Зенит» (0:0) и громил «Факел» (3:0) с «Крыльями Советов» (3:0). Будет тяжело.

Кроме того, против казанцев играет история личных встреч. В прошлом сезоне, уже при Рашиде Рахимове, они получили 1:4 от Гильермо Абаскаля и 1:3 — от исполняющего обязанности Владимира Слишковича. Теперь «Спартаком» рулит Деян Станкович, но состав у него стал даже крепче. Так что разница в классе исполнителей снова может аукнуться татарскому клубу.

Было бы логично ждать победу хозяев в предстоящем матче, ведь они наверняка захотят реабилитироваться за последнее поражение и поскорее вернуться к победам. Однако можно пойти дальше и проверить Ф1(-1), учитывая все факторы. Альтернативный вариант — П1 и тотал больше 1.5 мяча. Что-то вроде 2:0 в пользу красно-белых здесь вполне реально увидеть.