«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч мемориала Ромазана

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Мемориала Ромазана «Нефтехимик» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТБ 4.5 за 2.55.

«Снова «Салават Юлаев» и снова «Нефтехимик». Команды те же, а город проведения уже не Уфа, а Магнитогорск, Фонбет Кубок Республики Башкортостан сменился мемориалом Ивана Ромазана.

Этот турнир уже можно считать самым скандальным в это межсезонье, а может быть, и самым скандальным за последние годы, ведь сложно вспомнить, когда в последний раз главный тренер уводил команду с игры и получал за это техническое поражение. А тут ещё Андрей Разин сделал это на домашнем турнире, при своих родных болельщиках. Здорово, что он извинился перед зрителями и болельщиками, здорово, что с Даниилом Вовченко всё обошлось. Да, есть лёгкое сотрясение, но после кадров с его ударом о лёд было страшно думать о возможных последствиях. Я рад, что всё позади.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 30 августа 2024, пятница. 11:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Что же касается «Нефтехимика», то команда получила два очка за матч с «Металлургом» и одержала победу в первом матче турнира против «Магнитки». Теперь дружина Леонтьева имеет все шансы на победу в турнире. Уж не знаю, есть ли амбиции выиграть мемориал Ивана Ромазана, но вряд ли нижнекамцы выйдут на лёд с белым флагом. Стая приучила нас к тому, что в любом составе, в любой ситуации они играют до конца, и с уфимцами у них игры получаются не какими-то, а просто получаются. В той же прошлой регулярке, если вспомнить, они одержали три победы в четырёх матчах.

«Салават» же уступил «Металлургу» в первом матче, а во второй игре выставил резервный состав, который на турнире в Уфе играл против «Нефтехимика». Думаю, что на этот матч Виктор Козлов отрядит тот состав, который будет максимально похож на состав, который выйдет 5 сентября против «Ак Барса». Нужно набирать форму и игровой тонус и ещё раз проверить в бою тех, кто будет бороться за победу на старте регулярки. Других матчей, насколько мне известно, больше не запланировано. Так что ждём генеральную репетицию.

Мой прогноз — победа «Салавата Юлаева» и общий тотал голов больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».