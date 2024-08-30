«Интер» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Аталанта».

Ставка: ТБ 3 за 2.06.

«Интер» и «Аталанта» встретятся в 3-м туре чемпионата Италии. Думаю, миланцы тут способны набрать очки. Бергамаски пока выглядят похуже.

«Интер» провёл два матча на старте сезона. Сперва клуб удивил – не смог обыграть «Дженоа». Их игра завершилась ничьей 2:2. Команда Индзаги была очень близка к успеху, но пропустила второй мяч в добавленное время. Во 2-м туре миланцы ещё более лёгкий матч провели с «Лечче». Соперник абсолютно никакого сопротивления не оказал. Снова был опасен у «Интера» Тюрам в нападении. Итог – 2:0.

А вот для «Аталанты» сезон начался не в Серии А, а в Суперкубке УЕФА. Там не такой уж плохой матч коллектив провёл против мадридского «Реала», большую часть встречи хорошо прессинговал. Но мастерство игроков мадридцев взяло своё – дважды они забили представителю Италии.

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В Серии А команда Гасперини тоже провела матч против «Лечче», обыграв его в ещё более рядовом стиле – 4:0. Но вот во 2-м туре возникли проблемы у «Аталанты» с «Торино». Игра была остросюжетной, огромное количество опасных моментов. Думаю, как минимум на ничью наиграли бергамаски. Но «Торино» был результативнее, а в своей штрафной ему несколько раз откровенно повезло – 1:2.

Я бы не смотрел на два поражения «Аталанты» в новом сезоне как на показатель её уровня. Хорошие матчи проводит коллектив. Он и с «Реалом» имел шансы, а «Торино» и вовсе мог не проигрывать. Так что «Интеру» тут будет тяжело.

Смотря на то, как активно и рискованно играет «Аталанта», думаю, мы тут увидим много голов. «Интер» тоже способен проводить результативные атаки. Моя ставка – тотал больше трёх мячей с коэффициентом 2.06. Тем более такая ставка заходила в нескольких последних очных противостояниях», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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