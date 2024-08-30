«Интер» — «Аталанта»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру чемпионата Италии

Футбольный эксперт Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Аталанта».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.98.

«Нерадзурри», и те, и другие чёрно-синие, начали сезон, потеряв очки, – «Интер» в 1-м туре оступился в Генуе, сыграв вничью с местным клубом 2:2, а «Аталанта» успешно разобравшись с «Лечче» 4:0, в следующем туре неожиданно для многих проиграла в Турине местному «Торино» 1:2.

«Интер» второй матч проводил на переполненном «Сан Сиро», и на этой игре тоже будет аншлаг, а это важный фактор поддержки для команды из Милана. С «Лечче» быстро забил первый мяч, во втором тайме реализовал пенальти, но все статистические данные говорят о том, что «Интер» пока не набрал ту форму, в которой он провёл чемпионат-2023/2024. По всем параметрам – созданным большим моментам, ударам — «Интер» примерно в два раза хуже, чем средние показатели домашних матчей в прошлом сезоне. Поэтому ждать от «Интера» в 3-м туре какого-то искромётного футбола не приходится, тем более что Лаутаро Мартинес выздоровел, и говорят, что займёт место на скамейке запасных, но вряд ли выйдет в стартовом составе.

Что касается «Аталанты», то у неё с составом большие проблемы. Во-первых, трансферная компания в разгаре – «Аталанта» теряет футболистов. Во-вторых, много травмированных, особенно в линии обороны. В этом матче не будет Скальвини, Колашинаца и Хиена, поэтому Гасперини придется экспериментировать в обороне. Впереди у «Аталанты» надолго выбыл Скамакка и не будет Дзаньоло.

Из этого всего следует, что я не думаю, что мы увидим яркий и открытый футбол с большим количеством голов. Поэтому мой вариант – это тотал меньше 2.5», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».