«Интер» — «Аталанта»: ставка Эльвина Керимова на игру Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Аталанта».

Ставка: ТМ 3 за 1.73.

«Интер» сыграет с «Аталантой» в 3-м туре чемпионата Италии. Бергамаски проиграли уже дважды в новом сезоне. Конечно, совсем на не такой старт рассчитывал коллектив, который в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, показал неплохой результат в Серии А на финальном отрезке. В августе начали подопечные Гасперини с игры против «Реала» в Суперкубке УЕФА, в которой они смотрелись достаточно неплохо. Большую часть матча работал прессинг, мадридцы толком ничего придумать не могли. Но на все 90 минут не хватило бергамасков – 0:2 в итоге.

В Серии А «Аталанта» начала с уверенной победы над «Лечче». Там всё было очевидно сразу же – уровень противников очень разный. Команда Гасперини победила 4:0 и, наверное, могла и больше забивать. Но вот во 2-м туре мы увидели одну из самых интересных игр уже сезона в Серии А – против «Торино». Мог бы счёт быть и намного более крупным, чем 2:1 в пользу туринцев. «Аталанта» сыграла в этом матче активно и рискованно, за что двумя пропущенными мячами и поплатилась. Наверное, ничья была бы более справедлива в их матче. Более того, ничья почти и случилась, но на 96-й минуте Пашалич не реализовал 11-метровый.

У «Интера» другой старт сезона вышел. Тоже не без проблем начал клуб. В 1-м же туре не смог обыграть «Дженоа». В первом тайме миланцы доминировали и на несколько голов явно наиграли. Но вторая сорокапятиминутка была не лучшей в исполнении подопечных Индзаги. «Дженоа» больше атаковал, а сравнять счёт ему удалось в добавленное время. Обидная потеря очков для «Интера» — мог действующий чемпион Италии набрать три очка тут, нужно было быть ему более осмотрительным.

Но свою первую победу в сезоне клуб добыл во 2-м туре. Причём сделал он это, как и «Аталанта», в матче с «Лечче». Само собой, ни о какой борьбе там и речи не идёт. Клуб быстро открыл счёт и продолжил владеть инициативой. «Лечче» ничего придумать не мог в атаке. Стоит отметить игру Тюрама, который постоянно обостряет. Также выделяются у «Интера» Чалханоглу и Дармиан.

Я тут не жду много голов. Не уверен, что «Аталанта» снова сыграет открыто и рискованно – в соперниках у неё команда другого уровня, в сравнении с «Торино». Так что бергамаски снова будут много прессинговать. «Интер» же пока особой результативностью в этом сезоне тоже не отличался. Так что ставлю на тотал меньше трёх голов с коэффициентом 1.73. Мне кажется, такая ставка вполне может зайти, учитывая важность матча для обоих противников», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».