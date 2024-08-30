«Металлург» — «Магнитка»: прогноз Артура Хайруллина на игру мемориала Ромазана

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч мемориала Ромазана «Металлург» — «Магнитка».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.86.

«Все давно привыкли к тому, что магнитогорский «Металлург» называют «Магниткой». С нынешнего сезона путаница неизбежна – в Магнитогорске создали фарм-клуб для игры в ВХЛ и назвали его «Магниткой». Именно две команды из Магнитогорска встретятся между собой в заключительный день мемориала Ромазана.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 30 августа 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Магнитка Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнир на Урале принёс самый скандальный момент межсезонья – главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увёл команду со льда в середине третьего периода матча против «Нефтехимика» после того, как защитник соперника Роман Абросимов нанёс травму форварду хозяев Даниилу Вовченко и того увезли на носилках. Разин после этого ещё и «наехал» на главного тренера нижнекамцев Олега Леонтьева. С Вовченко, к счастью, всё в порядке, но осадок остался. И неизвестно, как Разин будет справляться со своими эмоциями в дальнейшем.

Как будут распределены игроки между составами двух магнитогорских команд, пока непонятно. Но у «Металлурга» это будет последний матч перед стартом регулярного чемпионата, и наверняка Разин выставит оптимальные сочетания. Для игроков «Магнитки» же это будет отличный шанс под конец предсезонки завоевать место в основе. Так что ставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».