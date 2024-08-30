«Унион» — «Санкт-Паули»: прогноз Семёна Зигаева на игру Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Унион» — «Санкт-Паули».

Ставка: победа «Униона» и ТБ 1.5 за 2.40.

«Унион» стартовал в сезоне с непростой кубковой победы над «Грайфсвальдером» 1:0 благодаря голу Вертессена. В чемпионате Бо Свенссон и берлинцы отравились в гости к бывшему клубу датского специалиста. Первый тайм остался без голов, но столичные футболисты были ближе к успеху. После перерыва «Майнц» счёт открыл, Амири забил роскошный мяч со штрафного. Но Ласло Бенеш сравнял. Итоговые 1:1 можно назвать справедливыми, хотя болельщики могут считать иначе.

«Санкт-Паули» после 22 лет за пределами Бундеслиги вернулся в элиту немецкого футбола. Подготовка к первому матчу в чемпионате Германии пока вызывает вопросы. В Кубке чуть не вылетели от скромной команды из региональной лиги, спасшись лишь на четвёртой компенсированной минуте. В итоге команда из Гамбурга прошла дальше благодаря голу в дополнительное время. Старт в чемпионате вышел ещё хуже, дома «Санкт-Паули» принимал «Хайденхайм», играли не хуже, но гости увезли три очка.

В начале сезона сложно понять, как команды готовы. Плюс «Унион» всего несколько месяцев возглавляет Бо Свенссон и вряд ли можно считать берлинцев уже полноценно его командой, без всяких «багажей». «Санкт-Паули» в схожей ситуации, выводил их в элиту один тренер, но он отправился в Англию, и теперь гамбургской командой руководит Блессин. Ему тоже требуется время, поэтому не стоит удивляться, что его команда андердог. При этом гости имеют проблемы в обороне, поэтому наш вариант — победа «Униона» и тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».