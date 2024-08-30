«Унион» — «Санкт-Паули»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги 30 августа

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Унион» — «Санкт-Паули».

Ставка: победа «Униона» за 2.01.

«Унион» и «Санкт-Паули» встретятся во 2-м туре немецкой Бундеслиги. Обе команды стартовали с неудач в этом сезоне. Берлинцы начинали розыгрыш с матча с равным соперником – с «Майнцем». В первом тайме подопечные Бо Свенссона выступили увереннее – больше давили и созидали. Но вторая сорокапятиминутка началась с гола соперника. Сравнять «Униону» удалось после серии замен – отличился Бенеш с передачи Шкарке. Больше забить соперникам не получилось.

Далеко не лучший матч в исполнении «Униона». Хотя были видны черты тренерского стиля Свенссона – команда много прессинговала, много было верховых передач. Кроме Лейте, на фланге обороны никто особо в команде не отличался удачными действиями. Прошлый сезон был очень тяжёлым для команды из Берлина – боролась она за выживание и только благодаря виктории над «Фрайбургом» в заключительном туре сохранила прописку в Бундеслиге. Так что сейчас подопечным Свенссона важно набирать стабильно очки, чтобы снова не находиться в нижней части таблицы.

А вот «Санкт-Паули» ещё в прошлом сезоне представлял Вторую Бундеслигу. В ней клуб показал отличный результат – финишировал первым. Особенно в обороне он удачно выступал, пропустил меньше всех в турнире. Летом состав «Санкт-Паули» частично изменился. Из трансферов на выход можно отметить продажу да Силва Морейра в «Ноттингем» за неплохие для немецкой команды деньги. Также состав «пиратов лиги» пополнили несколько молодых новичков.

Но старт Бундеслиги не принёс три очка команде Александера Блессина. Уступила она «Хайденхайму», не так давно тоже представлявшему второй дивизион страны. Не сказал бы, что полностью заслужил поражение «Санкт-Паули». Моменты у него были, отрезками клуб доминировал, агрессивно играл, много отбирал. Но вот с результативностью не повезло ему, хотя разные варианты атаки пробовал коллектив.

Обе команды также уже сыграли на раннем этапе Кубка Германии. И там встречи у них были разными. «Унион» без особых проблем справился с «Грайфсвальдом» (1:0), а вот у «Санкт-Паули» возникли проблемы с «Халлешером». Только в дополнительное время выиграли «пираты лиги». Думаю, эта игра также о многом говорит. Подопечным Блессина пока тяжело приходится. Вероятно, разгонятся они через какое-то время, начнут набирать очки. Но пока что «Унион» явно сильнее, его уровень выше. Ставлю на победу берлинцев с коэффициентом 2.01», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».