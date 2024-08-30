Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу Серии А «Интер» — «Аталанта»!

30 августа на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 3-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Аталанта». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании «Бетсити». Нужно только выполнить простые условия:

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Симоне Индзаги возглавляет миланский «Интер» с 2021 года. За это время клуб окреп: и чемпионом становился, и национальные кубки выиграть успел, и даже финал Лиги чемпионов видел.

В чемпионате Италии отгремели два тура, и клуб привычно идёт среди лидеров — в еврокубковой зоне. Сперва миланцы упустили выездную победу над «Дженоа» (2:2), пропустив на добавленных минутах второго тайма. Были недовольны. Зато потом реабилитировались благодаря домашней победе над «Лечче» (2:0).

Теперь же «нерадзурри» предстоит более серьёзный оппонент. «Аталанта» в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы, а также гарантировала себе групповой этап Лиги чемпионов. Да и в чемпионате Италии финишировала четвёртой. Так что это по-прежнему команда, с которой нужно считаться.

Однако старт нового сезона получился скомканным. Бергамаски расстались с Алексеем Миранчуком, уступили в матче за Суперкубок УЕФА, а в Серии А обыграли «Лечче» (4:0) при поражении от «Торино» (1:2). Хорошо проявляет себя разве что новичок Матео Ретеги, забивший в двух турах три мяча.

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