«Интер» — «Аталанта»: во сколько начало матча Серии А, ставки и коэффициенты

30 августа на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 3-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Аталанта». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68, что при переводе на язык вероятности близится к 60%. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 5.20 — ниже 20% вероятности. Ничья более вероятна, чем успех гостей, но тоже выглядит сомнительно.

При этом аналитики считают, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.26. Поставить на гол хозяев предлагается за 1.12, а на гол гостей — за 1.48. Наиболее вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1. Однако не исключают минимальной победы миланцев — 1:0 или 2:1.

«Интер» привычно идёт среди лидеров — в еврокубковой зоне. Сперва миланцы упустили выездную победу над «Дженоа» (2:2), пропустив на добавленных минутах второго тайма. Были недовольны. Зато после реабилитировались благодаря домашней победе над «Лечче» (2:0).

Старт нового сезона для «Аталанты» получился скомканным. Бергамаски расстались с Алексеем Миранчуком, уступили в матче за Суперкубок УЕФА, а в Серии А обыграли «Лечче» (4:0) при поражении от «Торино» (1:2). Хорошо проявляет себя разве что новичок Матео Ретеги, забивший в двух турах три мяча.