«Венеция» — «Торино»: прогноз Владимира Гучека на игру Серии А 30 августа

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Серии А «Венеция» — «Торино».

Ставка: победа «Торино» за 2.22.

«3-й тур чемпионата Италии откроют новичок Серии А «Венеция» и команда, которая после двух матчей имеет четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице. А могла бы набрать максимум. Хотя никто бы не удивился, если бы у «Торино» был 0 в графе «очки».

Всё дело в соперниках команды Паоло Ваноли. Туринцы начали сезон в гостях у «Милана», а во втором матче играли дома с победителем Лиги Европы «Аталантой». И если бы не упущенная на последних минутах победа в Милане, «Торино» наряду с «Ювентусом» мог бы лидировать в чемпионате. В той игре гости вели со счётом 2:0, но на 89-й минуте Альваро Мората один мяч отыграл, а в добавленное время Ноа Окафор спас «Милан» от поражения. А вот в игре с «Аталантой» уже туринцам пришлось отыгрываться — на это команде Ваноли потребовалось всего пять минут, а уже во втором тайме парни забили второй и одержали волевую победу.

Теперь же «Торино» будет играть не против заведомого фаворита, а поедет в гости к аутсайдеру. «Венеции» соперники в стартовых турах попались тоже довольно сложные. Начинала команда Эусебио Ди Франческо в Риме, проиграв «Лацио» 1:3, а вот во 2-м туре приехали во Флоренцию и зацепили ничью. Не громкая, но всё же сенсация. Против «Торино» «Венеция» сыграет первый домашний матч в чемпионате в новом сезоне, и хорошо было бы зацепить очередные очки. А для «Торино» такой матч станет своего рода проверкой, когда, скорее всего, придётся играть первым номером. Он и должен показать реальную силу туринцев — действительно ли «Торино» станет крепким середняком или останется грозой грандов. Ставка: победа «Торино», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».