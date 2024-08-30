«Интер» — «Аталанта»: прогноз Владимира Гучека на матч 3-го тура Серии А

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Аталанта».

Ставка: победа «Интера» за 1.64.

«Начало сезона для обеих команд сложилось по-разному и не было идеальным. Чемпион начал с выездной игры в Генуе, где собирался одержать волевую победу, но упустил её в добавленное время. В итоге 2:2. А вот во втором матче дома скромно обыграл «Лечче», быстро открыв счёт. Но второй мяч «нерадзурри» забили только на 70-й минуте с пенальти. Причём гости не выглядели намного хуже. Примерно так же часто били по воротам, примерно столько же попадали в створ. Но «Интер» благодаря раннему голу диктовал свои условия и одержал дежурную, но важную победу.

Что касается статистики противостояния, то в прошлом сезоне «Интер» разгромил «Аталанту» на своём поле — 4:0, а последний раз бергамаски обыгрывали чёрно-синих в Милане в марте 2014 года. «Аталанта» начала сезон дома матчем с «Лечче», который разгромила со счётом 4:0. Вопросов нет. А во 2-м туре команда Джан Пьеро Гасперини приехала в гости к «Торино» и проиграла. Команда вела в счёте, но позже пропустила по мячу в каждом из таймов. В добавленное время ничью мог спасти Марио Пашалич, но экс-спартаковец забивает только на 90+8-й, поэтому вратарь «Торино» Милинкович-Савич удар отразил.

И грядущий матч лишь усугубит положение дел либо в одной из команд, либо в обеих сразу. Потому что и «Интеру», и «Аталанте» нужна победа. И, конечно, фаворитом выглядит действующий чемпион. Команде из Бергамо не хватает ширины скамейки, и концовки матчей могут оказаться уязвимым местом «Аталанты». Особенно в матче против мощного «Интера», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».