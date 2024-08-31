Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы «Барселоны» одержать четвёртую победу подряд в чемпионате Испании

Эксперты назвали шансы «Барселоны» одержать четвёртую победу подряд в чемпионате Испании
Аудио-версия:
Комментарии

31 августа состоится матч 4-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Вальядолид». Начало игры — в 18:00 мск.

Материалы по теме
«Барселона» — «Вальядолид». Флик и Левандовски быстро поладили
«Барселона» — «Вальядолид». Флик и Левандовски быстро поладили

«Барселона» — единственный клуб чемпионата Испании, одержавший три победы в трёх турах.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.25, что составляет примерно 79% вероятности. Успех бело-фиолетовых оценён экспертами в 12.5 (7%). Ставки на ничью принимаются за 6.70 (14%).

Аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Вальядолид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Материалы по теме
«Пари НН» — «Зенит». Стыдно так играть чемпиону
«Пари НН» — «Зенит». Стыдно так играть чемпиону
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android