Эксперты назвали шансы «Барселоны» одержать четвёртую победу подряд в чемпионате Испании

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31 августа состоится матч 4-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Вальядолид». Начало игры — в 18:00 мск.

«Барселона» — единственный клуб чемпионата Испании, одержавший три победы в трёх турах.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.25, что составляет примерно 79% вероятности. Успех бело-фиолетовых оценён экспертами в 12.5 (7%). Ставки на ничью принимаются за 6.70 (14%).

Аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Вальядолид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.