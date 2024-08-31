«Барселона» — «Вальядолид»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Ла Лиги «Барселона» — «Вальядолид».

Ставка: «Барселона» победит всухую за 2.24.

Флик только возглавил «Барселону», а она уже смотрится в несколько раз лучше, чем в прошлом сезоне. Каталонцы уже успели победить ряд сильных соперников — «Валенсию» (2:1), «Атлетик» из Бильбао (2:1) и «Райо Вальекано» (2:1). Во всех трёх случаях они смотрелись очень классно и вполне могли забить больше. Суммарно сине-гранатовые нанесли целых 52 удара.

Прекрасно принял назначение Флика лучший бомбардир в истории сборной Польши Роберт Левандовски. Во встрече с «Валенсией» он оформил дубль и ещё забил один мяч в игре с «Атлетиком». Также уже успел отличиться совсем недавно приобретённый у «Лейпцига» чемпион Европы — Даниэль Ольмо.

«Вальядолид» видится лёгкой мишенью для успевших набрать отличный ход сине-гранатовых. В прошлом сезоне он выступал в Сегунде. И не сказать, чтобы очень успешно. Если бы «Эйбар» и «Эспаньол» не потеряли много очков в конце сезона, не факт, что бело-фиолетовым удалось бы добыть путёвку в Ла Лигу.

За лето состав «Вальядолида» заметно изменился. Клуб расстался с рядом футболистов, среди которых были и почвообразующие. Ввиду ограниченных резервов укрепляться пришлось бюджетно. Было взято много перспективных молодых игроков. Маловероятно, что все они станут открытиями сезона. Хорошо, если выстрелит хотя бы один.

Начал сезон «Вальядолид» скромненько. Он победил «Эспаньол» (1:0) и сыграл вничью с «Леганесом» (0:0), а также разгромно уступил «Реалу» (0:3). В этих трёх матчах бело-фиолетовые нанесли очень мало ударов в створ.

Дома у подопечных Флика не должно возникнуть никаких проблем с «Вальядолидом». Заключить пари на то, что каталонцы победят и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так.