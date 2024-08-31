«Вест Хэм» — «Ман Сити»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ман Сити».

Ставка: «Ман Сити» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.88.

Под Лопетеги в межсезонье было несколько дорогостоящих подписаний. Например, пришли Макс Килман из «Вулверхэмптона» и Никлас Фюллькруг из дортмундской «Боруссии». Пока, правда, отличился лишь Килман, сделав результативную передачу в одной из встреч.

В целом старт нового сезона можно расценивать положительно. «Молотобойцы» дали бой крепкой «Астон Вилле» (1:2), набрали три очка в гостевом дерби с «Кристал Пэлас» (2:0) и продвинулись по Кубку английской лиги, обыграв далеко не самый слабый «Борнмут» (1:0). Для начала нормально.

Однако понятно, что «Манчестер Сити» в предстоящем матче даже на своём поле нужно опасаться. «Горожане» сохранили на посту главного тренера Хосепа Гвардиолу, сохранили прошлогодний состав и вернули из «Барселоны» Илкая Гюндогана. Немец уже успел выйти на замену, так что с адаптацией проблем быть не должно.

Прямо сейчас «Сити» — действующий чемпион и клуб, который в подавляющем большинстве случаев будет закономерно считаться фаворитом. Даже после двух туров он лидирует в АПЛ с наилучшей разницей забитых и пропущенных мячей. А в последнем матче нападающий Эрлинг Холанд оформил очередной хет-трик.

История личных встреч, разумеется, тоже на стороне подопечных Хосепа Гвардиолы. Они победили «Вест Хэм Юнайтед» в трёх последних очных матчах, забив при этом по три мяча в каждом. Более того, Гвардиола обыграл Хулена Лопетеги, когда тот тренировал «Вулверхэмптон», со счётом 3:0. Почему бы не сделать это снова?

Хорошим вариантом для ставки смотрится победа гостей через тотал больше 2.5 мяча. В преимуществе «горожан» сомнений нет никаких — они и Суперкубок Англии у «Манчестер Юнайтед» из рук вырвали, и «Челси» хлопнули (2:0), и «Ипсвич» разгромили (4:1). Вполне возможно, что «молотобойцы» огрызнутся, но не более того.