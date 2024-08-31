«Байер» — «Лейпциг»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Лейпциг».

Ставка: «Байер» победит за 1.81.

Что не перестаёт поражать в «Байере», так это его стремление к победе. Даже если игра идёт не по правилам Хаби Алонсо, команда включает характер и вырывает очки на последних минутах. В матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха было именно так. Опять.

Флориан Вирц, Алехандро Гримальдо, Жереми Фримпонг, Виктор Бонифасе и Гранит Джака — все лидеры «Байера» пребывают в отличном тонусе. Кроме того, заметно прибавил Патрик Шик, а недавно состав «львов» пополнился защитником «ПСЖ» Норди Мукиэле. Его взяли в аренду.

«Лейпциг» давно зарекомендовал себя одним из самых сильных клубов чемпионата Германии, но новый сезон обещает стать большим испытанием. «Красным быкам» не привыкать расставаться с лидерами. Недавно их покинул чемпион Европы — Даниэль Ольмо.

Этим летом «красные быки» неплохо усилили состав. Вопрос только в том, возможно ли компенсировать уход Ольмо. В минувшем сезоне полузащитник провёл на клубном уровне 25 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. В матче за Суперкубок Германии с «Баварией» он оформил хет-трик.

Переоценить влияния Ольмо на игру «Лейпцига» сложно. Он универсален и очень техничен. Найти равноценную замену такому таланту если не невозможно, то нереально трудно. Заключить пари на то, что «Байер» обыграет «красных быков», можно с коэффициентом 1.81.

Без Ольмо у «красных быков» до сих пор дела шли неплохо. Они разгромили «Рот-Вайсс Эс» (4:1) в Кубке Германии и обыграли «Бохум» (1:0). Однако «фармацевты» — это совершенно другой уровень. В прошлом сезоне, даже несмотря на старания Ольмо, «красные быки» дважды проиграли «львам», причём с одинаковым счётом — 2:3. Подопечные Хаби Алонсо вне конкуренции.