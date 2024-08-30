«Лацио» — «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Милан», который пройдёт 31 августа.

Ставка: «Лацио» победит за 2.90.

Несмотря на уход многолетнего лидера и капитана — Чиро Иммобиле, римляне достойно начали сезон. Они уверенно победили «Венецию» (3:1) и досадно на выезде уступили «Удинезе» (1:2). С 68-й минуты «маленькие зебры» играли в меньшинстве, но численное преимущество не помогло подопечным Барони.

Бело-голубых подвела реализация моментов. Они нанесли 17 ударов, но только пять из них пришлись в створ. По качеству командной игры к Барони нет претензий. Не помешает улучшить компактность обороны и прибавить в завершении, но в целом «Лацио» смотрится весьма достойно. Да, пока что ему не доводилось встречаться с сильными соперниками, но предпосылки к развитию у бело-голубых явно лучше, чем у «Милана».

Руководство «россонери» приняло решение расстаться со Стефано Пиоли. Новым главным тренером «россонери» стал Паулу Фонсека. Из итальянских клубов ему ранее доводилось руководить «Ромой», но не сказать, что успешно. Под руководством португальского специалиста миланцы дома сыграли вничью с «Торино» (2:2) и на выезде уступили выступавшей в прошлом сезоне в Серии В «Парме» (1:2).

«Пармезанцы» должны были забивать больше. У «россонери» проходной двор в обороне. Они недорабатывают в центре поля и не показывают красивой игры в пас. Всё держится на индивидуальном мастерстве отдельных игроков и старых наработках, но даже для победы в матче с явным аутсайдером этого оказалось недостаточно.

Есть опасения, что в скором времени лидеры «Милана» перейдут в другие команды и «россонери» превратятся в середняка Серии А. Пока что они смотрятся совершенно невнятно. Поставить на то, что «Лацио» одержит победу в предстоящей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90.