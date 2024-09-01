Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Локомотив» — «Краснодар»

1 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Начало игры запланировано на 19:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 2.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2300 рублей.

Успех «быков» оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.66.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.30). Победа «Локомотива» 1:0 идёт за 8.80, на точный счёт 2:1 в пользу железнодорожников дают 8.90.