«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: «Локомотив» победит за 2.30.

Победив «Ростов» (3:2), красно-зелёные поднялись на первую строчку. Получив в подспорье много быстрой техничной молодёжи, тренер поставил «Локомотиву» безукоризненный атакующий футбол. Засиял 19-летний Алексей Батраков. В шести встречах в чемпионате России он забил три мяча и отдал пять результативных передач.

С качеством и глубиной состава полный порядок. У Галактионова есть достаточно вариантов для улучшения игры команды заменами. Пока решения Галактионова ни разу не подводили.

У «Краснодара» с качеством командного футбола картина менее очевидная. Мурад Мусаев говорил, что будет делать акцент на постоянной игре первым номером и использовать более атакующий стиль. Пока ничего подобного не наблюдается. Чёрно-зелёные вернулись ближе к тому, что наблюдалось при Владимире Ивиче.

Краснодарцы выиграли все пять последних матчей, но во всех случаях — с минимальной разницей в счёте. В игре «Краснодара» стала наблюдаться хаотичность. Отсутствие упорядоченности повлияло на лидеров — Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна. На двоих они не забили в девяти встречах ни одного мяча. На счету колумбийца один результативный пас, а армянин отдал две голевые передачи.

Если смотреть объективно, «Локомотив» показывает более интересный и стабильный футбол, чем «Краснодар». У него лучше сыгранность и взаимопонимание, а также более отчётливо проглядывается тренерская мысль. Поставить на победу железнодорожников в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.30.

Красно-зелёные выиграли четыре из шести последних официальных очных встреч, проходивших в Москве. Поддержка болельщиков составит им отличное подспорье. Красивый атакующий футбол Галактионова должен победить прагматичную и временами непонятную игру подопечных Мусаева.