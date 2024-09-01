«Монако» — «Ланс»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Ланс».

Ставка: «Монако» победит за 1.90.

Монако» хорошо начал сезон. Он победил «Сент-Этьен» (1:0) и «Лион» (2:0). Даже гостевой фактор не помешал красно-белым в одну калитку обыграть «львов». Они должны были забить ещё больше. Оправился от травмы и тренировался с командой без всяких ограничений Александр Головин. Вероятность того, что экс-хавбек ЦСКА сыграет в предстоящем матче возросла в последние дни.

После травмы Головину наверняка потребуется время на то, чтобы набрать форму. Маловероятно, что он проведёт на поле все 90 минут. Однако для победы монегаскам может хватить и этого. Ади Хюттер вывел их на новый уровень. У него всё работает как швейцарские часы.

«Ланс» — серьёзный соперник, с которым шутки плохи. Летом он пережил смену главного тренера. Кроваво-золотых возглавил Уильям Стилл, пошумевший с «Реймсом» в сезоне-2023/2024. Кроме того, команду покинул талантливый форвард Элье Ваи. Кроваво-золотые начали сезон неплохо, победив «Анже» (1:0), «Брест» (2:0) и «Панатинаикос» (2:1).

Однако в ответной встрече с «Панатинаикосом» подопечные Стилла уступили со счётом 0:2, и в результате вылетели из Лиги конференций. О стабильности «Ланса» говорить не приходится. На выезде ему вряд ли удастся хотя бы зацепиться за очки во встрече с выглядящим очень грозно «Монако». Заключить пари на победу монегасок в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Красно-белые выиграли все три последние очные встречи. В одной из них дело дошло до серии послематчевых пенальти, но то было в Кубке Франции. Вне зависимости от того, вернётся Головин в состав и примет участие в матче с кроваво-золотыми, или нет, у Ади Хюттера есть отличные шансы добыть третью победу в сезоне подряд. С россиянином вероятность просто станет выше.