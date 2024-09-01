«Реал» — «Бетис»: букмекеры назвали шансы мадридцев снова потерять очки

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1 сентября состоится матч 4-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Бетис». Начало игры запланировано на 22:30 мск.

В трёх турах чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал пять очков, одержав лишь одну победу при двух ничьих.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 75% вероятности.

Если «Бетис» не проиграет, зайдёт коэффициент 3.80 (25%). Победа зелёно-белых оценена в 10.5 (9%). Ставки на ничью принимаются за 6.20 (16%).

Аналитики уверены, что матч «Реал» — «Бетис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.